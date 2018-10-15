بالفيديو..” خالد العقيلي ” يشتري على الهواء شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

علي القحطاني (صدى):

ناقش الإعلامي خالد العقيلي اليوم الإثنين، خلال برنامج ” تم ” مشكلة الشهادات الوهمية، التي يحصل عليها بعض الطلاب من الجامعات.

وقال العقيلي خلال تقديمه البرنامج : هناك أكثر من 15 ألف مهندس بشهادات مزورة حسب هيئة الاحصاء، ويمسك مشروع مهم للأسف.

وأجرى العقيلي اتصال على الهواء مع متخصص في تزوير الشهادات، واتفق معه على شراء شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ليؤكد له أنه سيرسل له التفاصيل على ” الوتسآب “.

في حين علق خبير القانوني الباحث في الجرائم المعلوماتية الدكتور أصيل الجعيد، على الموضوع موضحًا أن الشهادة الوهمية يأخذها الطالب من جامعة موجودة على أرض الواقع؛ لكن الوهمية في العلم المتحصل.

وأوضح أن الطالب الذي يحصل على شهادة دون أن يتخرج، يخضع للنظام الجزائي لجرائم التزوير، لأنه يدعي شيء غير صحيح.

وقال الجعيد: لابد من وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم لا يصادقون إي شهادة وهمية أو غير معتمدة.

في حين أكد الدكتور موافق فواز الرويلي، الأستاذ بجامعة الملك سعود، على أنه طرح نظام يجرّم من يتعامل بالشهادات الوهمية، من يشتري ومن يبيع ومن يسوق.

خالد العقيلي: 15 ألف مهندس بشهادات مزورة حسب هيئة المهندسين، ويمسك مشروع مهم للأسف. #تم_والشهادات_الوهميه pic.twitter.com/3qOlunUdnd — برنامج #تم (@TammTalkShow) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨