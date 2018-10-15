ضاحي خلفان ينتقد الأمن التركي بسبب غموض قضية خاشقجي
استنكر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي عجز الأمن التركي عن معرفة حقيقة اختفاء الصحفي خالد خاشقجي.
وقال ” تميم ” عبر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” ما يثير استغربي عجز الأمن التركي عن معرفة الحقيقة “، متابعا : ” لو كان أمن الواق واق..مش الأمن التركي لاستطاع بعد هذه المدة ان يعرف الحقيقة في اختفاء خاشقجي “.
وأضاف: ” عندما يكون الغموض في جريمة ما يصل إلى هذا الحد الذي وصلت إليه قضية اختفاء خاشقجي..يكون المنفذ أما مخابرات رسمية أو مافيا “.
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