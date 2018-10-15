  • الإثنين 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ضاحي خلفان ينتقد الأمن التركي بسبب غموض قضية خاشقجي

ضاحي خلفان ينتقد الأمن التركي بسبب غموض قضية خاشقجي

ضاحي خلفان ينتقد الأمن التركي بسبب غموض قضية خاشقجي
أبو ظبي(صدى):

استنكر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي عجز الأمن التركي عن معرفة حقيقة اختفاء الصحفي خالد خاشقجي.

وقال ” تميم ” عبر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” ما يثير استغربي عجز الأمن التركي عن معرفة الحقيقة “، متابعا : ” ‏لو كان أمن الواق واق..مش الأمن التركي لاستطاع بعد هذه المدة ان يعرف الحقيقة في اختفاء خاشقجي “.

وأضاف: ” ‏عندما يكون الغموض في جريمة ما يصل إلى هذا الحد الذي وصلت إليه قضية اختفاء خاشقجي..يكون المنفذ أما مخابرات رسمية أو مافيا “.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *