بالصور.. الشباب يستأنف تدريباته على ملعب الرديف

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق نادي الشباب، اليوم الإثنين، تدريباته المسائية على ملعب ” الرديف ” بقيادة المدرب الروماني ” ماريوس سوماديكا ” بعد الراحة التي قد منحت للاعبين بعد فراغهم من اللقاء الودي أمام الفيحاء ، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي ” خالد البلطان ” .

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ” ماركال ” الذي ركز على زيادة الجرعات لرفع المخزون اللياقي للاعبين، فضلًا عن تقوية عضلاتهم من خلال التمرينات المنوعة.

وقسم ” سوماديكا ” الفريق لمجموعتين أدت تدريبات فنية في منتصف الملعب، ثم ألحقها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ على الكرة.

واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.