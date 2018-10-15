بالصور.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة ” الاتفاق “

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق النادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته المسائية على ملعب الأمير ” محمد العبدالله الفيصل ” بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء السبت القادم، وذلك على ملعب الأمير ” محمد بن فهد ” بالدمام، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بإجراء عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملًا من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية.

وقام اللاعبون بإشراف من المدرب ” بابلو غويدي ” بإجراء تدريبات تكتيكية ركز فيها على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، وبناء الهجمة بشكل سليم مع دقة نقل الكرات بشكل سريع للاعبي خط المقدمة، واستغلال المساحات الخالية خلف المدافعين.

واختتم المدرب الحصة التدريبية بإجراء مناورة رئيسية على كامل مساحة الملعب، لتطبيق النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال المواجهات المقبلة للفريق.