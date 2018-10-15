المنتخب البرازيلي ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين غداً

ماجد محمد(صدى):

أعلن المنتخب البرازيلي لكرة القدم استعداده لمواجهة الأرجنتين غداً الثلاثاء ضمن البطولة الرباعية «سوبر كلاسيكو».

وأجرى لاعبي البرازيل حصة تدريبية ختامية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وحرص تيتي مدرب المنتخب البرازيلي”السليساو” على تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية استعدادًا للقاء الأرجنتين.

وشهد التدريب الختامي مشاركة جميع اللاعبين بقيادة النجم نيمار وسط أجواء حماسية وتنافسية، كما حظي بحضور لافت وسائل إعلام محلية ودولية، تابعت التدريب .