التعليم: مطلوب سائقين ومستخدمين بمحافظة الدوادمي

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، اليوم الإثنين، على توافر وظائف شاغرة بمسمى سائقين ومستخدمين بالإدارة، وسائقين ومستخدمات بمكاتب التعليم بالجمش والبجادية ونفي والسر، وذلك على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ).

وأوضح ” مناور بن عبدالله الحمادي ” مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة، أنه باب التقديم مفتوح خلال الفترة من: 12/2 /1440هـ إلى 19/2/1440هـ، لافتًا إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ومتزوجًا ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، وأن يكون مكملًا لعمر (18) عام، ومن سكان المكان الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثًا.

وأكمل ” الحمادي ” ، أنه يشترط أيضًا إجادة المتقدم للقراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، ومسجلًا في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ” بموقع وزارة الخدمة المدنية، ثم لا يكون لديه راتب تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

ولفت ” الحمادي ” ، إلي وجوب خلو سجله من السوابق لدى الجهات الأمنية، ولم يسبق أن حكم عليه في قضية مخلة بالشرف، مع ضرورة أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

وأشار ” الحمادي ” ، إلى أن التقديم لهذه الوظائف يتطلب التسجيل عبر الموقع الرسمي لإدارة التعليم : هنــا .