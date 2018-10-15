نائب مدير القطاع الغربي يفتتح معرض وفعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي في ضمد

تركي السالم(صدى):

قام نائب مدير القطاع الغربي بصحة جازان يحيى منحش برفقته وجيه جبر في يوم الأربعاء، بزيارة افتتاح معرض وفعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي والأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، واليوم العالمي لهشاشة العظام وإدارة تجربة المريض.

ويذكر أن معرض فاعليات شعر التوعية بسرطان الثدي، مقام في مركز ضمد الشمالي، سيستمر لمدة اسبوع تقريبا.

وتتضمن الفعاليات التوعوية عدة اركان توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى الفحص المجاني الذي يتم في عربة الفحص بكل خصوصية.