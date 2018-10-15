طعام الغداء يلهم أعضاء 4 مجالس بلدية بتنفيذ مبادرة لحفظ النعمة

حسين العلي(صدى):

عقد أعضاء مجلس بلدي الرياض، وبلدي مكة. المكرمة، وبلدي الدلم، وبلدي بني كبير بالباحة اجتماعا مشتركا في مكة المكرمة، لاستعراض عدد من البرامج المشتركة، وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل البلدي.

وأثناء تناول طعام الغداء تطرق أعضاء المجالس الأربعة لمناقشة عدد من المبادرات المتعلقة بحفظ النعمة، والتي يمكن أن تجري بالتنسيق بين المجالس البلدية والأمانات.

ومن الطريف أن الجميع قد اتفقوا على تنفيذ إحدى هذه المبادرات عمليا بعد الانتهاء من طعام الغداء، وذلك عبر تغليف الطعام المتبقي وحمله في أطباق خاصة، تمهيدا للاستفادة منه، أو توزيعه على المحتاجين وزوار بيت الله الحرام.

وبعد الانتهاء من الغداء، استقل أعضاء المجالس البلدية حافلة، وتولوا بأنفسهم عملية توزيع الطعام على مستحقيه، كتطبيق عملي للمبادرة التي جرى الاتفاق عليها.