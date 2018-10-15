عقوبة السجن 12 عام تلاحق اللاعب ” اردا توران “

نواف السالم(صدى):

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن الاعب ” أردا توران ” لاعب نادي ” برشلونة ” المُعار لصفوف ” اسطنبول بشاك شهير ” ، سيواجه عقوبة السجن لمدة 12 عامًا.

هذا وتعدى ” توران ” على المغني التركي ” بيركاي شاهين ” ، الأسبوع الماضي، وكسر أنفه بعد أن علق ” توران ” على زوجة بيركاي.

وأوضحت ” التقارير الصحفية ” ، أن توران ذهب لبيركاي المستشفى وكان يحمل مسدسًا وطالب المغني بقتله، وأكد له أنه لم يكن يعرف أنها زوجته.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن الشرطة التركية استجوبت ” توران ” ، يوم الخميس الماضي، ونفى كل مزاعم الاعتداء على بيركاي أو إطلاق رصاصة بالخطأ من مسدسه، حين ذهب للاطمئنان على صحته.

والجدير بالذكر أن ” توران ” يلعب في صفوف ” باشاك شهير ” هذا الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة، حيث انضم لصفوف البلوجرانا عام 2015 مقابل 34 مليون يورو.