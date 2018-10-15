محمد عبده: نرفض التهديدات والإبتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان محمد عبده اليوم الإثنين، على على الحملات الممنهجة ضد المملكة من محاولات بائسة في تشويه صورتها، مؤكدًا على تضامنه مع المملكة.

وقال الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والإبتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها.