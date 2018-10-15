بالفيديو.. العارضة ” تارة فارس ” تتوقع وفاتها: ظلمتوني وحرمتوني شبابي

بغداد(صدى):

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، على اعتقال قاتلي عارضة الأزياء ” تارة فارس ” ، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو قديم لها وكأنها تتنبأ بموتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت ” المغدورة ” ، قبل فترة من مقتلها وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية تقول: ” بسيطة، ظلمتوني وحرمتوني شبابي ” ، وأعتبر المتابعين الفيديو وكأنه نبوءة بموتها بطريقة ظالمة، في حين البعض الآخر أشار إلى أنها كانت توجه رسالة من خلاله بأنها تتعرض للتهديدات.

ومن جانبه أعلن وزير الداخلية العراقي ” قاسم العراجي ” ، أن قتلة فارس ينتمون إلى جماعة متطرفة، وخططوا للجريمة جيدًا قبل تنفيذها، لافتًا إلى أنه تم رصد كل تحركاتهم بكاميرات المراقبة.

وكشف ” العراجي ” ، أن القتلة هم أنفسهم من قتلوا ” كرار نوشي “، لافتًا إلى أن العراق تشهد حالة من الفوضى التي أدت إلى مقتل نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متشابهة.