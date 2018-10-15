بالصور..لحظة وصول فريق التحقيق إلى قنصلية المملكة بإسطنبول

علي القحطاني (صدى):

وصل فريق التحقيق، اليوم الإثنين، إلى قنصلية المملكة في إسطنبول، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأظهرت صور متداولة وصول المسؤولين الذين يعتقد أنهم أعضاء فريق التحقيق السعوديون في اختفاء خاشقجي عبر 3 سيارات، أمام القنصلية الواقعة بحي “لفنت” التابع لمنطقة بشيكطاش بإسطنبول.