بالصور..لحظة وصول فريق التحقيق إلى قنصلية المملكة بإسطنبول
وصل فريق التحقيق، اليوم الإثنين، إلى قنصلية المملكة في إسطنبول، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وأظهرت صور متداولة وصول المسؤولين الذين يعتقد أنهم أعضاء فريق التحقيق السعوديون في اختفاء خاشقجي عبر 3 سيارات، أمام القنصلية الواقعة بحي “لفنت” التابع لمنطقة بشيكطاش بإسطنبول.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 1 ساعة
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النتائج ستكون مخرسة لكل كلب نابح وايضآ مذهلة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يجعل كيد الأشرار في نحورهم