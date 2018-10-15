بالصور.. وزير التعليم يعطي إشارة بدء العام التاسع للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

حامد العمري(صدى):

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” ، العام التاسع للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، والأمين العام لمؤسسة ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ” إن المملكة وبتوجيه ودعم قيادتها الرشيدة، تواصل مسيرتها في التعليم النوعي وتعزيز ثقافة الابتكار، لبناء مجتمع المعرفة والنهضة المستدامة ، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و ” موهبة ” ، ومركز قياس، حققت خطوات مهمة ملموسة على طريق تسليح فئة الموهوبين بالعلم والمعرفة، وفق أحدث البرامج والمنهجيات العالمية.

بدوره، قال الأمين العام لمؤسسة ” موهبة ” معالي الدكتور سعود المتحمي ” إن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين يجسد الشراكة الحقيقية والتكاملية والفاعلة بين وزارة التعليم وموهبة والمركز الوطني للقياس، من أجل الوطن ونهضته، ولتزويد الموهوبين والموهوبات في التعليم العام بالدافع والطموح، لتحقيق النجاح ” .

وأضاف معاليه أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين أثبت أن المملكة ثرية برأس مالها البشري من النابغين والموهوبين، وأن الوطن يستطيع أن ينجز بهم الكثير في طريق التنمية المستدامة، وأن يكون الأول عالمياً في ميدان الموهبة والإبداع بما يمكن أن يحققه هؤلاء الموهوبون من إنجازات، بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة -يحفظها الله-.

وأشار الدكتور المتحمي إلى أن المشروع حقق طفرة ونجاحاً كبيراً منذ انطلاقته عام 2011، فيما يتعلق بأعداد المرشحين والمختبرين والمقبولين، وأنه خلال السنوات الثماني الماضية من عمر المشروع، زادت أعداد المرشحين بنسبة 24%، وأعداد المختبرين بنسبة 41%، وأعداد المقبولين بأكثر من 61%.

وحث الأمين العام لموهبة جميع المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بسرعة التسجيل في المشروع عبر رابط التسجيل المباشر

https://mawhiba.sa/2Py1dgw

خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 25 ديسمبر 2018 ، للاستفادة من الإمكانيات والفرص التي تقدمها موهبة ووزارة التعليم للموهوبين والموهوبات ومنها ، الحصول على منح دراسية، والالتحاق ببرامج موهبة الإثرائية، والبرامج الإثرائية التابعة لوزارة التعليم، بحاتب برامج التأهيل الجامعي والمنح الجامعية، وبعثة موهبة للدراسة في أفضل الجامعات العالمية .

وبين الدكتور المتحمي الطرق المختلفة للترشيح للمشروع مؤكدا أنها تتمثل في ترشيح المدرسة للطالب من خلال استمارات الترشيح الأولي الموزعة على المعلمين في المدارس، أو ترشيح ولي الأمر للطالب أو الطالب لنفسه من خلال بوابة موهبة.

ويعقب مرحلة التسجيل في بوابة موهبة ومرحلة الترشيح للمشروع الوطني ثلاث مراحل أخرى وهي التسجيل في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة من خلال موقع قياس الالكتروني www.qiyas.sa وسيكون خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 30 ديسمبر 2018 ، ومن ثم تطبيق المقاييس على الطلاب والطالبات المسجلين يومي الجمعة والسبت 18-19 يناير 2019 ومن ثم إعلان النتائج على بوابة يوم الأحد 10 مارس المقبل ، وأخيرا قبول وتوزيع الطلبة الموهوبين على برامج رعاية الموهوبين المحلية والدولية، حسب معايير البرنامج ومتطلباته والسعات المتوفرة، والذي يبدأ في 2 أبريل المقبل.