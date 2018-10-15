بالصورة.. محترف الوحدة يعبر عن حبه للسعودية بطريقته الخاصة

ماجد محمد(صدى):

قام البرازيلي انسيلمو مورايس المحترف بصفوف نادي الوحدة والنجم السابق لفريقي جنوى وباليرمو الايطاليين، بالتعبير عن حبه للمملكة ومساندة لها بطريقته الخاصة.

وكتب انسيلمو مورايس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور ” انستجرام ” اليوم الإثنين، ” السعودية بلد جميل وهي وطن السلام والأمن ” .

الجدير بالذكر أن نادي الوحدة تعاقد مع البرازيلي أنسيلمو موراييس، لاعب نادي انترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.