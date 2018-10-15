بالفيديو .. فنانة مشهورة تلعب الملاكمة باحتراف بعد طلاقها

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الإثنين، الفنانة الكويتية شجون الهاجري وهي تمارس رياضة الملاكمة مع المذيع عبدالله الطليحي.

وحازت الفنانة على إعجاب الجمهور بقدرتها الكبيرة واحترافها لهذه اللعبة القتالية، حيث أنها تمارسها استعداداً لعملها الفني الجديد.

والجدير بالذكر أن الهاجري انفصلت بعد فترة قصيرة من ارتباطها بمدير أعمالها أحمد البريكي بسبب مشاكل عديدة.