الأحمدي: توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد غدًا

علي القحطاني (صدى):

أفاد الراصد الجوي معاذ الأحمدي أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام الوسم ، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والسيول على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح ” الأحمدي ” أن الحالة تبدأ مع نزول تيارات هوائية يوافق تلاشي العاصفة المدارية لبان، التي سوف تضخ رطوبة هائلة على المملكة تستفيد منه مع النزول، وتحدث الحالة بإذن الله بداية الحالة الجوية نهاية الأسبوع الحالي، وسوف تستمر لأيام عديدة تؤثر في نطاق واسع من المملكة تشمل: “المنطقة الجنوبية وسواحلها والمنطقة الغربية وسواحلها والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية”.

وأضاف: أن الحالة تتركز على جنوب وغرب ووسط وشمال المملكة قد تسجل كميات عالية من الأمطار وتساقط زخات من البرد، العناصر الجوية مميزة وقوية جدًّا في هذه الحالة، وخصوصًا أننا في بداية الوسم.