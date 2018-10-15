مستشفى الملك فيصل التخصصي: 8 وظائف صحية وإداية بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية للسعوديين ولغير السعوديين من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من ” الرياض، وجدة ” .

وأوضحت ” المستشفى ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الأحد ومستمر حتى يوم 14 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” استشاري مساعد – الرعاية المركزة (الرياض)، و عدد وظيفتين استشاري قلب (الرياض)، رئيس تمريض (الرياض)، طبيب مقيم (الرياض)، كبير مساعدي سجلات طبية (الرياض)، مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض)، استشاري قلب (جدة).

وأشارت ” المستشفى ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط الأتي هنا .