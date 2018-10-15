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” تعليم الطائف ” يشارك في اللقاء الوزاري تصميم الخطط العلاجية لطلاب الصفوف الأولية

” تعليم الطائف ” يشارك في اللقاء الوزاري تصميم الخطط العلاجية لطلاب الصفوف الأولية
بدرية المالكي(صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في اللقاء الوزاري ” تصميم الخطط العلاجية لطلاب الصفوف الأولية ” الذي تعقده الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة، وتستضيفه إدارة تعليم القصيم لمدة 3 أيام, بمشاركة 92 من رؤساء ورئيسات أقسام الصفوف الأولية, يمثلون 46 إدارة تعليمية بالمملكة .

شمل اللقاء على ورش وأوراق عمل, هدفت إلى دراسة حالات الضعف والتأخر الدراسي لدى الطلاب, وضع خطط علمية وعلاجية لذلك , وجاءت مشاركة تعليم الطائف من خلال ورقة عمل بعنوان ” تصميم البرامج العلاجية لمقرر لغتي ” في الصفوف الأولية, قدمها رئيس قسم الصفوف الأولية سفر الغامدي, ورئيسة شعبة الصفوف الأولية بمكتب شرق خيرية الحربي.

فيما سيختتم اللقاء فعالياته الثلاثاء المقبل بطرح النتائج وعدد من التوصيات.


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