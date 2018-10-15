بالفيديو.. عبدالعزيز الزير يوجه رسالة لأعداء المملكة: تخسئون ونحن مع قادتنا
وجّه الدكتور عبدالعزيز الزير، رسالة إلى أعداء المملكة الذين يشنون حملة شرسة للنيل منها، مؤكدًا أن المملكة تنعم بنعم كثيرة ومنها الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية.
وأضاف في برنامجه ” زوايا الزير ” المذاع على قناة الرسالة، أننا محسودون على قيادتنا الحكيمة ” حفظها الله ” ومحسودون على ما ننعم به من خيرات كثيرة.
وأكد على تلاحم المواطنين مع بعضهم البعض، وتلاحم الشعب مع القيادة والقيادة مع الشعب، والمحبة المتبادلة التي جعلتنا أكثر قوة وصلابة.
وقال ” الزير ” : ” خسئ كل عدو وخائن والمنظمات والدول المعادية للمملكة ” .
ويشن أعداء المملكة من تنظيم الحمدين وجماعة الإخوان، والإعلام القطري والتركي، حملة ممنهجة ضد المملكة للنيل من مكانتها الدولية والإقليمية، مستغلين قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.
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