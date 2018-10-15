بالفيديو.. عبدالعزيز الزير يوجه رسالة لأعداء المملكة: تخسئون ونحن مع قادتنا

سعيد العجل(صدى):

وجّه الدكتور عبدالعزيز الزير، رسالة إلى أعداء المملكة الذين يشنون حملة شرسة للنيل منها، مؤكدًا أن المملكة تنعم بنعم كثيرة ومنها الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية.

وأضاف في برنامجه ” زوايا الزير ” المذاع على قناة الرسالة، أننا محسودون على قيادتنا الحكيمة ” حفظها الله ” ومحسودون على ما ننعم به من خيرات كثيرة.

وأكد على تلاحم المواطنين مع بعضهم البعض، وتلاحم الشعب مع القيادة والقيادة مع الشعب، والمحبة المتبادلة التي جعلتنا أكثر قوة وصلابة.

وقال ” الزير ” : ” خسئ كل عدو وخائن والمنظمات والدول المعادية للمملكة ” .

ويشن أعداء المملكة من تنظيم الحمدين وجماعة الإخوان، والإعلام القطري والتركي، حملة ممنهجة ضد المملكة للنيل من مكانتها الدولية والإقليمية، مستغلين قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.