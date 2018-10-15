بالصور.. أول صور تشويقية ل ” بي إم دبليو X7 ” قبل تقديمها في منتصف أكتوبر

برلين(صدى):

كشفت BMW عن آخر صورة تشويقية لسيارتها X7 وهي صورة صغيرة الحجم لا توفر أية معلومات بخصوص السيارة والشيء الوحيد الظاهر هو شبكة التهوية الكبيرة المعروفة لسيارات BMW ولكنها هنا أكبر من باقي الشبكات في السيارات الأخرى.

ومن المقرر اطلاق السيارة بصورة رسمية في منتصف الشهر الجاري وبالتالي سنراها خلال ساعات قليلة في الاطلاق الرسمي.

وقد ظهرت صور براءة اختراع في الفترة الأخيرة للسيارة تعطينا لمحة كاملة عن شكل تصميم نسخة الانتاج بجانب عدد من الصور التجسسية التي ظهرت لها.

كما تم الكشف منذ أقل من شهر عن مقصورة السيارة الداخلية بالكامل مع عدادات رقمية في لوحة القيادة بشاشة 7 بوصة كما في الفئة الثامنة , وتصميم لوحة القيادة بالكامل قريب في الشكل من السيارة الكوبيه الجديدة البافارية.

كما سيحصل الركاب في الجزء الخلفي على كونسول وسطي بمفاتيح للتحكم في المناخ ومخارج للطاقة وفتحتي USB وحاملي أكواب, كما تتزود السيارة بقاعدة بناء CLAR مع محركات بشواحن توربيني مثل محرك 4.4 لتر V8 بشاحنين توربينيين ومحرك سداسي الاسطوانات ديزل سعة 3 لتر .

ومن المقرر تصنيع أعلى اصدارات عائلة X في مصنع BMW في أمريكا في جنوب كارولينا وسيتم تصديرها الي أوروبا والصين من هناك ، ومن المقرر بدء مبيعاتها في بداية العام المقبل مع احتمالات بتقديم نسخة X7 M الأكثر قوة.