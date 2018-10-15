جامعة الملك عبدالله للعلوم: وظائف بحثية شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف البحثية لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي أول صيانة معدات مختبرات- ترسبات: درجة البكالوريوس في (العلوم، أو الهندسة)، عالم أبحاث- حفر: درجة الدكتوراه في (الفيزياء، الكيمياء، علم المواد، أو الهندسة)، عالم أبحاث حاسوبي: درجة الدكتوراه في (علوم الكمبيوتر، والهندسة الحسابية)، أو أي مجال ذي الصلة، وأخصائي تقني- ميكروسكوب بصري: درجة الماجستير في (علوم الحياة، أو الكيمياء الحيوية).

وأشارت ” الجامعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي:https://jobs.brassring.com