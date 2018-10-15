بالفيديو.. عبدالله غانم: المملكة تعي الألاعيب وخاشقجي شماعة الغرب لتنفيذ الأجندة العدائية

علي القحطاني (صدى):

شن اللواء ركن طيار المتقاعد ” عبد الله غانم ” ، اليوم الإثنين، هجومًا على الصحفي ” نصير العمري ” قائلًا : أنه هو وزملائهم ممن يكتبون التقارير المزيفة في الإعلام الغربي والأمريكي ضد المملكة عن الصحفي ” جمال خاشقجي ” وهم من سمحوا للغرب بالتدخل في القضية وأنه على ضوء التقارير المغلوطة تخيلو أن المملكة لديها ما تخفيه بشأن قضية خاشقجي.

وقال ” غانم ” ، خلال لقاء له عبر فضائية ” روسيا اليوم ” ، إنه هل يعقل أن الغرب يسعى من أجل المواطن السعودي خاشقجي؟ ، لافتًا إلى أين هم عن الشعوب العربية التي قتلوها في” فلسطين، وسوريا، والعراق ” وتساءل أين الرأفه بهم؟.

وأضاف ” غانم ” ، أن قضية ” خاشقجي ” كانت مجرد شماعة لتنفيذ أجندة عدائية ضد المملكة، ولابد على من يصدق هذه الهراءات أن يقدم دليلًا واحدًا، ولكن الجميع بالمملكة شعبًا وقيادة يعلمون كل هذه الألاعيب، لافتًا إلى أن السعودية ليست دولة ضعيفة أو وحيدة وأنها تقف على أرض صلبة جدًا ولا أحد يستطيع إدانتها لأنه لا توجد أدلة.