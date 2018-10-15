مدير تعليم الطائف يدشن المرحلة الثالثة من مبادرة سفيرات القيادة

بدرية المالكي(صدى):

أطلق المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي المرحلة الثالثة لمبادرة سفيرات القيادة والتي تأتي تزامنًا مع ⁧‫اليوم العالمي للمعايير 2018‬⁩ ونحو دعم الأفكار الخلاقة وتهدف نحو بناء بيوت خبرة.

وتأتي مبادرة سفيرات القيادة لاستقطاب الكوادر القيادية المتميزة في الميدان سعيًا منها لتأهيل قيادات مستقبلية , والارتقاء بأداء القيادات المدرسية , وإيجاد نموذج محلي يمكن نشره وتعميمه بين إدارات التعليم بما يُمكٍّنْ من تطوير الأداء القيادي وفق ممارسات نوعية منصوص عليها تجعل من إدارة تعليم الطائف بيت خبرة بين إدارات التعليم في المملكة .

وتشهد ” المبادرة ” عددًا من المراحل العملية , فيما تنطلق في الميدان التربوي بترشيح سفيرات القيادة وفق ضوابط ومعايير معتمدة , تجتاز بعدها السفيرة مراحل التدريب والتنفيذ لتمكينها من بناء بيوت خبرة , وإيجاد نموذج محلي (سفيرة القيادة) , وتمثيل المحافظة في الزيارات واللقاءات , ونقل الخبرات بين إدارات التعليم , كما تسعى المبادرة ضمن مراحل خطتها إلى تأهيل الوكيلات للقيادة من خلال برامج تدريبية , فيما تُمنح السفيرات المجتازات لبرامج التدريب بطاقة سفيرة القيادة الفضية , ثم البطاقة الذهبية , لتُمنح بعد ذلك السفيرات المتمكنات رخصة القيادة الماسية , وتُمنح الوكيلات المؤهلات للعمل القيادي بطاقة قائدة المستقبل.

يأتي العمل في المبادرة بعد التدريب والتمكين من خلال منصات تعليمية ” فصول افتراضية ” توفر بيئة آمنة للاتصال والتعاون بين السفيرة والمتدربات , يتم من خلالها تبادل المحتوى التعليمي والمناقشات والاجتماعات وتقييم الأعمال , وتقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات وتناقل المعلومات من خلال موقع إلكتروني خاص بالمبادرة يتم تغذيته بالحقائب التدريبية وورش العمل وملفات الإنجاز وربطه بالبوابة العامة لإدارة تعليم الطائف .​ وقدم اللهيبي شكره لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية على مبادرتهاولفريق العمل ومستفيداتها من قائدات مدارس ووكيلات.