انطلاق بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية غداً الثلاثاء في الرياض

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً الثلاثاء بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 350 رامياً يمثلون ( 14 ) قطاعاً امنياً وعسكرياً وذلك على ميادين الرماية الدولية التابعة لمدينة تدريب الأمن العام بالرياض , وضمن قائمة القطاعات المشاركة : الأمن العام ، الحرس الوطني الاستخبارات العامة , قوات الطوارئ الخاصة , الدفاع المدني , قوات الأمن الخاصة , حرس الحدود , الحرس الملكي , السجون , كلية الملك فهد الأمنية , كلية نايف للأمن الوطني , الجوازات , مكافحة المخدرات , قوات أمن المنشآت .

وسيتضمن برنامج اليوم الأول ( الثلاثاء ) الذي ستقام منافساته في ميدان الرماية الداخلي : مسابقة رماية الدقة على مرحلتين الأولى ( 20م ) والثانية ( 15م ) ، للمسدس عيار ( 9 ملم ) ، وتختتم بمسابقة الرماية السريعة مسافة ( 15م ) ، فيما سيتضمن اليوم الثاني ( الأربعاء ) الذي سيقام في الميدان الخارجي فرضيتان ( الأولى والثانية ) لمسابقة الرماية التكتيكية للمسدس عيار ( 9 ملم ) ، ومسابقة الرماية التكتيكية على مسافة من ( 2م ) إلى ( 20م ) ، وستشمل منافسات اليوم الثالث ( الخميس ) بالميدان الخارجي الفرضيتان الثالثة والرابعة للرماية التكتيكية “مسدس “عيار ( 9 ملم )، ومسابقة الرماية التكتيكية على مسافة من ( 2م ) إلى ( 20م ) ، على أن يقام الحفل الختامي يوم الأحد المقبل .

ورحب رئيس الإتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد / سلطان الودعاني بجميع المشاركين من مختلف القطاعات العسكرية ، مثمناً حرصهم وتعاونهم مع الإتحاد للمشاركة والمساهمة في إنجاح البطولة التي تقام في نسختها الثالثة .

وأشار الودعاني إلى أن جميع اللجان العاملة أنهت استعداداتها الفنية والتنظيمية والإدارية لتحقيق أقصى درجات النجاح للبطولة التي ستشمل منافسات الرماية السريعة والدقة والتكتيكية.

وقدم العقيد/ سلطان الودعاني شكره لسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب وللقائمين على ما وجده الإتحاد بمدينة تدريب الأمن العام من تعاون لتجهيز الميادين وتسخير جميع الإمكانيات لظهور البطولة بالشكل المميز ، منوهاً بما شاهده من تجهيزات فنية وتنظيمية مميزة خلال جولته التفقدية لميادين المنافسات .

من جانب آخر اختتمت ( الاثنين ) تدريبات الرماة التي أقيمت على مدار ال 10 أيام الماضية ، قبل خوض المنافسات بشكل رسمي غداً .