” الجبيل” تسجل أعلى مرتبات لـ ” الموظفين” بالقطاع الخاص.. وهذه المدينة الأقل تسجيلا

علي القحطاني (صدى):

يتقاضى العاملين السعوديين في القطاع الخاص بمحافظة الجبيل أعلى الرواتب بمتوسط بلغ (10.580) ريالاً شهرياً، فيما تسجل المنطقة الشرقية الراتب الأعلى للموظفات السعوديات بمتوسط بلغ (4.566) ريالاً.

وأكدت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمتوسط الأجر الشهري للمشتركين على رأس العمل للربع الثاني 2018، أن مكتب محافظة ينبع سجل ثاني أعلى متوسط لرواتب السعوديين حيث بلغ (9.097) ريالاً، ويليه مكتب المنطقة الشرقية بمتوسط (8673) ريالاً، ثم مكتب منطقة الرياض بمتوسط (7418) ريالاً.

واحتل مكتب حفر الباطن المتوسط الأقل لرواتب السعوديين في القطاع الخاص (3230)، ثم مكتب منطقة الجوف بـ(3399) ريالاً، فمكتب منطقة الباحة بمتوسط (3410) ريالات.

وكشفت بيانات التأمينات أن مكتب منطقة الرياض احتل المرتبة الثانية لرواتب السعوديات بمتوسط بلغ (4.065) ريالاً، تلاه مكتب منطقة مكة المكرمة بمتوسط (4.018) ريالاً، أما المتوسط الأقل لرواتب المواطنات فقد سجله مكتب محافظة بيشة حيث بلغ (3.031) ريالاً، ثم مكتب منطقة نجران بـ(3.064) ريالاً، فمكتب محافظة الدوادمي بـ(3.093) ريالاً.