رد فعل الأمير ويليام وكيت ميدلتون على حمل ميجان

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن رد فعل الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون، بعد علمهم بحمل الدوقة ميجان ماركل، ووجود طفل ملكي قادم في الربيع القادم.

وقال متحدث رسمي في القصر الملكي، إن دوق ودوقة كامبريدج “مسروران للزوجين وتمكنوا من تهنئتهم يوم الجمعة في حفل الزفاف شخصيًا ” .

وشارك العديد من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة والأمير تشارلز، فرحتهم بشأن حمل ميجان هذا الصباح، كما فعلت أمّ ميجان، دوريا راغلاند، التي قالت إنها ” سعيدة للغاية بهذه الأخبار الجميلة وتتطلع إلى الترحيب بأول حفيدها ” .