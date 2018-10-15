السعودية توجه بمساعدات عاجلة لمتضرري إعصار ” لبان ” في محافظة المهره

سعيد العجل (صدى):

وجهت المملكة العربية السعودية بالتدخل العاجل لمواجهة آثار إعصار “لبان” الذي ضرب محافظة المهرة مساء أمس (الأحد)، وتقديم الدعم الإغاثي للمتضررين من سكان المحافظة.

وذلك بعدما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن 92% من المحافظة, وإغلاق الطرق ما بين المديريات، وتضرر 53 منزلاً وتشريد أكثر من ألف شخص, مما اضطرهم إلى اللجوء إلى مدارس مركز المحافظة بمدينة الغيضة, إضافة إلى أنه لم يتم ـ حتى إصدار هذا البيان ـ تحديد الأضرار المادية بشكل دقيق بسبب قطع أغلب شبكات الاتصال بمحافظة المهرة .

وقامت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال مساعدات عاجلة لليمن عبر طائرة عسكرية وقافلة إغاثية عبر منفذ الوديعة جنوبي السعودية, وجاءت المساعدات على شكل 100 خيمة و100 سلة غذائية من مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الداخل اليمني, و1500 بطانية و 200 بساط و 220 سلة غذائية محمولة على متن طائرة عسكرية ستصل المهرة مساء اليوم الاثنين, كما ستصل 900 سلة غذائية لليمن عن طريق البر من منفذ الوديعة خلال 48 ساعة القادمة.