تعليم العيدابي: وظائف حراسات أمنية شاغرة في 13 مدرسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مكتب تعليم العيدابي، اليوم الإثنين، عن رغبته في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية بعدد من مدارسه (بنين-بنات).

وأوضح ” تعليم العيدابي ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، ومستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 1440/02/10هـ، وأنه هناك بعض الاشتراطات يجب توافها في المتقدمين أولها ” ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام لمدارس البنين، و35 عام لمدارس البنات.

وأكد ” تعليم العيدابي ” أن الوظائف المتاحة وفقًا للأتي ” ثانوية العيدابي الأولى ( بنين)، متوسطة العيدابي الثانية ( بنين)، ابتدائية العيدابي (بنين)، ثانوية عيبان (بنين)، ابتدائية المشعرين (بنين)، متوسطة قاع وادي قصي (بنين)، ابتدائية ومتوسطة جبل صماد (بنين)، ابتدائية ريدان (بنين)، ابتدائية وادي خدور (بنين)، ثانوية عيبان(بنات)، ابتدائية عيبان (بنات)، ابتدائية ومتوسطة ريع مصيدة (بنات)، ثانوية العيدابي الثانية (بنات).

وأشار ” مكتب العيداني ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الرابط الأتي:https://docs.google.com