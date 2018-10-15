والدان ينهيان حياة رضيعهما بطريقة مأساوية.. وهذا مصيرهما!

باريس(صدى):

شهدت مدينة ريمس الفرنسية واقعة بشعة، حيث أقدما والدان على قتل رضيعهما بعد ضربه بالكابلات الكهربائية وسوء التغذية.

تعود التفاصيل عندما ، اتصل والدا الطفل يوم الجمعة الماضية اللذان يعيشان في شقة بالقرب من محطة قطار ريمس، بإحدى المستشفيات للحصول على المساعدة، وبمجرد وصول الطاقم الطبي لاحظ حالة سوء التغذية وعلامات العنف العديدة التي يعاني الطفل منها لعدة أشهر، وبحلول المساء توفي الرضيع وتم إبلاغ الشرطة .

واحتجزت الشرطة الفرنسية والدي الطفل وهما فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا ولد في موريتانيا وإيفوارية تبلغ من العمر 22 عامًا، ويواجه الزوجان عقوبة السجن المؤبد.

وأكد المدعي أنّ الطفل يظهر على جسده جروح وآثار تشير للعنف الذي تعرض له بالقدم والسيقان، والركبتين، والجانب والصدر والأذنين والوجه واليدين، موضحًا أنه “تعرض للضرب حتى بالكابلات الكهربائية وربما تعرض أيضا للحرق، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الأخرى.