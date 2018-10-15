فيديو يثير اشمئزاز البيت الأبيض لـ ميلانيا ترقص عارية

واشنطن(صدى):

أعربت المتحدثة الرسمية باسم ميلانيا ترامب، ستيفانيا جريشام، عن اشمئزاها من مقطع فيديو نشره مغني الراب الأمريكي تي آي، يشبه عرضًا تعريًا للسيدة الأولى داخل مكتب بيضوي وهمي.

وطالبت ” جريشام ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، بمقاطعة مغني الراب وعدم التفاعل معه، متسائلة: ” كيف يكون هذا مقبولًا ” ، مرفقة التغريدة بوسم ” مقزز ” و ” مقاطعة ” .

وكات مغني الراب واسمه الحقيقي كليفورد جوزيف هاريس جونيور، قد قام التغريد بفيديو مدته دقيقة واحدة يصور فيه نفسه وهو جالسًا في المكتب البيضاوي حيث رقصت السيدة الأولى عارية عارية فوق المكتب.

وتعتذر ” صدى ” عن نشر مقطع الفيديو لما فيه من مشاهد غير مناسبة للمجتمع السعودي.