” سعود الطبية ” تستقبل عشرات الحالات الخطرة المتسممة بالمبيدات الحشرية

علي القحطاني(صدى):

استقبل قسم العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية، عشرات الحالات التي تعرَّضت إلى تسمم من المبيدات الحشرية.

وكشف رئيس قسم العناية المركزة، الدكتور عبدالرحمن الحارثي، أنه تم إحالة عشرات الحالات الخطرة إلى العناية المركزة نتيجة لتسممها من المبيدات الحشرية، مؤكدًا أنه يتم تنويم تلك الحالات في العناية المركزة.

وأشار ” الحارثي ” ، إلى أن تلك الحالات يتم دعمها بجهاز تنفس صناعي بسبب فشل الجهاز التنفسي لضيق الشعب الهوائية وزيادة الإفرازات فيها.

وأضاف أن الحالات تحتاج إلى أدوية لتنشيط الدورة الدموية وعضلة القلب بسبب الضعف في القلب والدورة الدموية، ومن ثم يتم مراقبتها وإعطاء الأدوية التي تساعد على توقف التسمم ومنع المضاعفات، ويستمر الوضه لأيام حتى تتحسن حالة المريض.

وأكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استعمال المبيدات الحشرية أو مركبات الفسفور العضوية، مناشدًا بارتداء الملابس الواقية، ثم التخلص منها بعد الرش، وأن لا يكون في المكان أحد الأفراد المصابين بالأمراض الصدرية، أو حتى كبار السن والأطفال.

وبيَّن أن أعراض التسمم تتمثل في: ضيق الحدقة كرأس الدبوس، وسيلان الدموع، زيادة إفراز اللعاب، قئ، آلام بالبطن، مغص وإسهال، تقلص في جدار الشعب الهوائية فتضيق وتزيد إفرازاتها فتسبب ضيقًا في التنفس، بطء في ضربات القلب، ارتفاع أو هبوط ضغط الدم، صداع وشلل بالعضلات، زيادة في العرق وتبول لا إرادي، تشنجات، رعشة بالأطراف وارتعاش بالعضلات وصداع ودوخان، قلق وتوتر اضطراب ذهني وإغماء، هبوط بمركز الجهاز التنفسي ومركز الجهاز الحركي.