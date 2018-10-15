مدير صحة عسير يوجه بتجهيز 7 مراكز رعاية ممتدة ويواصل جولاته الميدانية المكثفة

حسين العلي(صدى):

وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، ببدء العمل الفوري لتهيئة وتجهيز (٤) مراكز رعاية صحية أولية لتشغيلها كمراكز رعاية صحية ممتدة ( ٢٤ ساعة ) في مدينة أبها ، وتشغيل ( ٣ ) مراكز مماثلة تعمل على مدار الساعة في محافظة خميس مشيط كمرحلة أولية ، وذلك تسهيلاً على المستفيدين والمستفيدات من الخدمات الصحية وحرصاً على تطوير الخدمات المقدمة لهم ، وسعياً لتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي وطوارئ مستشفى خميس مشيط العام ، وتخفيف العناء على المراجعين الكرام ، وخاصة الحالات التي تصنف بالباردة لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء ، وتأتي هذه الخطوة ضمن باكورة خطة سعادته الهادفة لتطوير شامل ومميز للخدمات الصحية المقدمة في منطقة عسير ، مؤكداً سعادته أن خدمة المستفيدين ورضاهم هي الواجب والغاية .

وتنفيذاً لذلك التوجيه فقد بدأ قطاع أبها الصحي في توريد التجهيزات الطبية اللازمة للمراكز المعنية بالتنسيق مع إدارة شؤون المراكز بالصحة العامة ، والتنسيق كذلك للتأثيث الغير طبي ، والعمل مع الموارد البشرية للدعم بالكوادر البشرية ، وحصر جميع ملاحظات الصيانة والنظافة والتشغيل في المراكز التابعة لقطاع أبها و تسليمها لإدارة الصيانة العامة للبدء في إنجازها .

كما باشرت الإدارات المختصة العمل بمشاريع تحسين المظهر العام وتطوير بيئة العمل لعدد من المراكز الصحية في مدينة أبها وذلك بدعم مباشر من سعادة المدير العام وبالتنسيق مع الشؤون الهندسية بصحة عسير ، إضافة إلى تخصيص عدد (٤) فرق للصيانة والنظافة تعمل ميدانياً وجاهزة للاستدعاء و الطوارئ في أي وقت طيلة أيام الأسبوع ، على أن تكون أعمال الصيانة خارج وقت الدوام لعدم إزعاج المراجعين .

وفي جانب ذي صله وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بعسير جميع مدراء القطاعات الصحية والمستشفيات بتلمس احتياجات المرضى بأنفسهم ومتابعة سير العمل بشكل يومي ووضع نماذج موحدة للمدراء المناوبين لتقييم سير العمل خلال مناوباتهم ، ومحاسبة أي مقصر في تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين ، وتأتي هذه الاجراءات بعد الجولات الميدانية المكثفة التي نفذها سعادته خلال الفترة الماضية وبشكل غير معلن وفي خارج أوقات الدوام الرسمي ، وسلسلة الاجتماعات التي عقدها مع القيادات الصحية والعاملين في الميدان ، منذ أول يوم لمباشرته العمل في المنطقة ، إذ شملت تلك الجولات واللقاءات عدد كبير من المراكز والمستشفيات في منطقة عسير ، بهدف تلمس احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية على أرض الواقع والعمل على تحقيقها ، ومعرفة التحديات ومعالجتها سريعاً بالحلول الإبداعية والعمل بروح الفريق الواحد في الميدان .

الجدير بالذكر أنه يتم إنهاء اجراءات استبعاد الأثاث التالف والرجيع من المراكز الصحية تمهيداً للإعلان قريباً عن موعد بيعها حسب الأنظمة المتبعة في ذلك مع اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لتحسين رضى متلقي الخدمة ومقدمها في قطاع أبها الصحي ، ومنها

استحداث إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاع ، واستحداث مركز لتجربة المريض، واستحداث قسم صوت الموظف، و تكوين قاعدة بيانات لجميع العاملين بالقطاع ، واستحداث قسم للتواصل والعلاقات والتوعية ، وإزالة الحواجز البصرية في معظم المراكز الصحية خصوصاً أقسام السجلات الصحية والصيدليات ، وترتيب عقد اجتماع للمجلس الاستشاري بالتنسيق مع مركز (٩٣٧) وبمشاركة عدد من المواطنين خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

وقدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري شكره وتقدير لسمو أمير عسير وسمو نائبه على توجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمر ، مثمناً عنايتهما الخاصة بالشأن الصحي ، كما قدم شكره لمعالي وزير الصحة على دعمه ومتابعته لتطوير الخدمات الصحية والرقي بها.