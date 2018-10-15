بالصور :بعد زيارتها له مديرة إدارة الطب المنزلي بصحة جده تعد بفتح قسم له بمستشفى أضم

حامد العمري(صدى):

قامت الدكتورة غادة أمير ، مديرة إدارة الطب المنزلي بصحة جدة ، بزيارة لمستشفى أضم العام هذا اليوم الا ثنين.

وبناء على الطلب المقدم من مدير مستشفى أضم العام الأستاذ / صالح حماد الزهراني ، والمتمثل في افتتاح قسم الطب المنزلي بالمستشفى وتقديم تلك الخدمة الجليلة .

وقد وعدت الدكتورة غادة باعتماد فتح هذا القسم بالمستشفى ، ومناقشة ما يحتاجه من إمكانيات لتوفيرها ، وتقديمها لمن يحتاج ذلك من مراجعي المستشفى.

وتقدم هذه الخدمة المتميزة لكل من هو بحاجة لمساعدة ورعاية طبية خاصة لتعينه على الحياة بشكل أفضل وهو في منزله .

وتتمثل أهم مزايا الرعاية الصحية المنزلية:

تقليل التكلفة عما تتطلبه الرعاية في المستشفى أو في أي مؤسسة صحية ، بقاء المريض بالبيت يعطيه الكثير من الطمأنينة والشعور بالراحة والأمان، كذلك تقديم الرعاية بالبيت يخفف من عبء ومتاعب وإجهاد هذه الرعاية على الأهل والأصدقاء .

بقاء المريض في البيت يجعله ينعم بقربه من أهله وأصدقاءه الذين يقدمون له الدعم والمحبة اللازمين.