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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة طالبين إثر حادث مروري على طريق الكلية التقنية بجدة

وفاة طالبين إثر حادث مروري على طريق الكلية التقنية بجدة
نايف السالم(صدى):

نعت الكلية التقنية بجدة، اليوم الإثنين، ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي، توفيا إثر حادث مروري مروع على طريق الكلية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ببالغ الأسى والحزن تنعي الكلية التقنية بجدة ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي واللذين انتقلا الى جوار ربهم اثر حادث مروري أليم صباح اليوم على طريق الكلية.

وأضافت : نسأل الله عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته وان يلهم ذويهما الصبر، وإنا لله وإنا اليه راجعون.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1083 ] نشر منذ 1 ساعة

ان لله وان اليه راجعون

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