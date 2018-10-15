وفاة طالبين إثر حادث مروري على طريق الكلية التقنية بجدة

نايف السالم(صدى):

نعت الكلية التقنية بجدة، اليوم الإثنين، ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي، توفيا إثر حادث مروري مروع على طريق الكلية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ببالغ الأسى والحزن تنعي الكلية التقنية بجدة ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي واللذين انتقلا الى جوار ربهم اثر حادث مروري أليم صباح اليوم على طريق الكلية.

وأضافت : نسأل الله عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته وان يلهم ذويهما الصبر، وإنا لله وإنا اليه راجعون.