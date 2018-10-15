وفاة طالبين إثر حادث مروري على طريق الكلية التقنية بجدة
نعت الكلية التقنية بجدة، اليوم الإثنين، ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي، توفيا إثر حادث مروري مروع على طريق الكلية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ببالغ الأسى والحزن تنعي الكلية التقنية بجدة ابناءها المتدربين : حمزة احمد الربعي و احمد يحيى الزبيدي واللذين انتقلا الى جوار ربهم اثر حادث مروري أليم صباح اليوم على طريق الكلية.
وأضافت : نسأل الله عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته وان يلهم ذويهما الصبر، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1083 ] نشر منذ 1 ساعة
ان لله وان اليه راجعون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32835 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم