في سبق علمي جديد.. طبيب سعودي يستبدل الغضاريف المتضررة بأطراف صناعية

سعيد العجل(صدى):

كشف الدكتور السعودي عبدالله العتيبي طبيب الباطنة في مستشفيي الحرس الوطني بالرياض عن ابتكار حاز به براءة اختراع أمريكية، وهو عباره عن استبدال الغضاريف المتضررة في المفاصل بطرف صناعي ويستخدم في علاج خشونة المفاصل.

وأكد العتيبي أنه حصل على براءة الاختراع في مكتب البراءة السعودي عام 2015م وفي مكتب الولايات المتحدة لبراءة الاختراع والعلامة التجارية قبل أسبوعين.

وأوضح الطبيب العتيبي كيف يخدم هذا الاختراع المرضي قائلا: ” هذا العلاج يخدم المرضى بالتقليل من مضاعفات الطريقة الحالية لعلاج امراض المفاصل مثل خشونة المفاصل لدى كبار السن والاضافة الفريدة والميزة الجديدة له انه سيحافظ على الشكل الطبيعي للمفصل حيث ان الطرف الصناعي سوف يستبدل الغضروف فقط ولن يقص جزء من العظم كما هو متعارف علية اليوم في عمليات استبدال المفاصل, وايضاً طريقة تركيبة سوف تكون اقل تداخلية ما يعني مدة العملية اقل وتكلفة العلاج اقل على المريض والمنشئة الصحية, ويوجد ميزات اخرى.،واضاف العتيبي أن ما دفعه لهذا الاختراع أنه كان يعاني خلال مرحلة الثانوية وبعدها لفترة من الزمن من ألم مزمن في مفصل الركبة قائلا : “من صميم المعاناة تأتي رحمة ربي الذي هداني لهذا الاختراع بعد دخولي عالم الطب والدواء. كانت فكرة الاختراع في ذهني خلال اخر سنتين من دراسة الطب التي خلالها كنت احضر عمليات استبدال المفاصل بكثافة ولمدة 3 اشهر من التطبيق والممارسة في تخصص العظام خلال سنة الامتياز, ترسخت الفكرة في ذهني وسجلت الاختراع.

وعدد العتيبي المشكلات التي من الممكن أن يجد لها اختراعه حلا وجاءت كالتالي:

– حركة افضل في المفصل

– تقلل من المضاعفات التي ممكن أن تحدث مع الطريقة الحالية لاستبدال المفاصل,

– ممكن ان يتم استبدال الغضروف بطريقة اقل تداخلية.

وبين العتيبي أن الاختراع حالياً في مرحلة التصميم وعمل الشكل النهائي للتقنية, وأنه خلال السنوات القادمة سوف يتم عمل تجارب ودراسات مختبرية للتجربة، وعن الاحتياج لهذا الابتكار أوضح : بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية قرابة 15% من البالغين فوق عمر 60سنة لديهم خشونة في المفاصل على الصعيد العالمي, وتتراوح حدتها من خفيفة الى شديدة، بالإضافة يُتوقع بحلول عام 2050, 130 مليون شخص عالمياً سوف يعاني من خشونة المفاصل, على الأقل 40 مليون شخص سوف تكون لديهم الاعراض شديدة.