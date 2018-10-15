جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة على بند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بفرع رابغ- التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم 192.

وأوضحت الإدارة أن الوظيفة تحت مسمى ” مراسل ” ، وترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأيضا يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى، و أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة ، ولا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.

وأكدت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1440/2/7هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/2/9هـ، وذلك بمقر الإدارة بمحافظة رابغ.