وظائف شاغرة في فروع موبايلي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي الحكومة ومفتاح المجموعة (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أخصائي تنفيذ ونقل شبكات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية) أو ما يعادلها.

كما تضمنت الوظائف : أخصائي خبير المبيعات الحكومة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، أخصائي مبيعات الخدمات المصرفية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص مماثل.

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