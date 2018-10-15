بدون رسوم إضافية أو اشتراط البصمة.. STC تتيح استبدال شريحة الجوال

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة عبارة عن استبدال شريحة الجوال بدون اشتراط البصمة وبدون رسوم إضافية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن يمكن للعملاء طلب الشريحة وتنشيطها من خلال موقع My STC، مؤكدة أنها ستتاح عبر التطبيق في ديسمبر القادم.

وأشارت الشركة إلى أن مزايا الشريحة تتمثل في إمكانية تفعيلها في أي وقت ومن أي مكان داخل وخارج المملكة، مضيفة أنها ستوفر حلول للعملاء الذين يتعذر عليهم زيارة فروع الشركة.

وأكدت أن الخدمة متاحة فقط لاستبدال الشريحة للرقم المفوتر وليس لتأسيس خط جديد، كما أنه يمكن لعميل التميز أن يحصل على شريحة وحدة لكل رقم تحت هويته.

وتابعت أن الحصول على الشريحة يستلزم زيارة أحد فروع STC، وسيتم توفيرها في منافذ متعددة لاحقًا، مؤكدة أن الخدمة لن تكون مقابل رسوم إضافية إذ ستبقى رسوم تفعيل الشريحة 50 ريالاً فقط كما في السابق.