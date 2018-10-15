كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود تدشن مركز المحاكاة لصيدليات المجتمع وصيدليات المستشفى

محمد السعران(صدى):

دشن معالي مدير جامعة الملك سعود أ.د بدران بن عبدالرحمن العمر صباح اليوم الأثنين مركز المحاكاة لصيدليات المجتمع وصيدليات المستشفى بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ. د. هشام بن سعد الجضعي والذي نظمته كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود .

وفي بداية الحفل رحب عميد كلية الصيدلة د. أوس الشمسان بالحضور الكريم وقدم نبذة تعريفية عن مركز المحاكاة لصيدلية المجتمع ولصيدلية المستشفى.

وتخلل الحفل جولة تعريفية لمراكز المحاكاة تممن خلالها تعريف لما تقدمه، حيث يتدرب الطالب في مركز محاكاة صيدلية المجتمع ويقوم بمحاكاة العمل كصيدلي، باستقبال الوصفات وتقديم الاستشارات الدوائية وغير الدوائية وكذلك معارات تركيب الأدوية وتحضيرها.

وفيما يتعلق بمركز محاكاة صيدلية المستشفى فيتدرب الطالب على استقبال الوصفات وصرف الأدوية والتحقق منها كما يقوم الطالب بالممارسة والتدرب على عمل الصيدلي السريري بمتابعة حالة المرضى المنومين وجرعاتهم الدوائية لضمان تحسن حالتهم.

وقد حضر الحفل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أ.د. محمد بن صالح النمي والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د. عبدالرحمن محمد المعمر والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. أيمن بن أسعد عبده كما تشرف الحفل بعمداء الكليات الصحية بجامعة الملك سعود وبعض الممثلين من عدة قطاعات صحية.