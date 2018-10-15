​توقعات بتقديم نسخة أكثر قوة من رولزرويس كولينان بتكنولوجيا الهايبرد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

البيانات الداخلية في رولزرويس تؤكد ان مبيعات موديل كولينان تفوق التوقعات الخاصة بالشركة ، ويبدو أن السيارة الانجليزية الفاخرة المناسبة لكل الطرق مقرر لها أن تأتي بمنظومة دفع هايبرد تحقق مزيد من الكفاءة وتوفر مزيد من القوة. وقالت تقارير عديدة أن النسخة الهايبرد من كولينان قادمة لامحالة مع تأكيد مصادر مطلعة على ان المزيد من القوة ستوفره هذه السيارة.

وتأتي كولينان في صورتها الحالية بمحرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وبالتالي يتوقع أن تأتي النسخة الهايبرد بمزيد من القوة والعزم بفضل اضافة المحرك الكهربائي. ولاتزال التفاصيل بخصوص هذه السيارة محدودة حتى الآن , ولا يعرف هل سيتم استخدام منظومة الدفع الهايبرد من الشركة الأم BMW أو أن المهندسين الانجليز سيطورون نظام جديد بالكامل كما لا يعرف هل ستكون السيارة هايبرد عادية أم هايبرد بلوج ان.

ومن المتوقع حسب تقارير أخرى أن تضيف الشركة الانجليزية سيارة أخرى متعددة الاستخدامات أصغر في الحجم من كولينا لقائمتها خلال السنوات القليلة المقبلة .