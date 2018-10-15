وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم القريات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة القريات 23 وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، وعدد (7) وظائف على المرتبة (31).

وقالت الإدارة إن ذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل)، التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون حسن السيرة والسلوك.

كما تضمنت الشروط: أن يجتاز الفحص الطبي، اجتياز المقابلة الشخصية، أن لا يكون متقاعدًا، أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية، يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط إما بند الأجور أو المستخدمين وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .