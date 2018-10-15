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سيول جارفة تجتاح اليمن واستغاثة لإنقاذ الأسر

سيول جارفة تجتاح اليمن واستغاثة لإنقاذ الأسر
فهمي محمد(صدى):

اجتاحت سيول جارفة محافظة المهرة اليمنية ، جراء أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة شهدتها صباح اليوم الاثنين، وتحذيرات مركز الأرصاد للمواطنين من استمرار التدفق المفاجئ للسيول في مدينة الغيطة عاصمة المحافظة و مدن آخرى.

و وجه محافظ المهرة ” راجح سعيد باكريت ” نداء استغاثة إلى الحكومة الشرعية لمساعدة الأسر، قائلاَ على حسابه الرسمي ” بتويتر ” : ” إن خمسين أسرة عالقة على أسطح منازلها في المسيلة غمرتها السيول الجارفة التي لا تزال تتدفق بقوة، ونناشد الحكومة الشرعية ودول التحالف دعمنا بمروحيات لإنقاذ تلك الأسرة ” .


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