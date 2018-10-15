شبكة أمريكية تحذر: الغرب سيخسر الكثير بدون المملكة

عادل الحربي(صدى):

علقت شبكة CNBC الأمريكية، على بيان المملكة الذي أصدرته أمس الأحد وتعهدت خلاله بالرد على أي عقوبات أو ضغوطات سياسية برد فعل أكبر.

وأكدت الشبكة أن هذا البيان سيؤدي إلى كوارث اقتصادية، حيث أن المملكة لها تأثير ضخم على الاقتصاد العالمي، كاشفه عن مخاوفها من هذا التأثير الذي قد تُظهره وتيرة التصاعد الواضحة على كافة المستويات.

وأوضحت أن العديد من الحكومات على رأسها فرنسا وبريطانيا ترى من الضروري العمل على إجراء تحقيقات توضح الحقيقة كاملة للعالم، خوفًا من تصاعد الأمور، محذره من الاعتماد على أدلة غير قابلة للتنفيذ ضد المملكة، وهو ما تنتجه تركيا الآن بتقاريرها التي تزعم من خلالها تورط الرياض.

كما حذرت الشبكة الغرب من ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات، وتقلص فرص نجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، وتكسير الجهود الدولية لاحتواء إيران، مؤكده أن الغرب سيخسر الكثير بدون المملكة.

وقالت إن هناك اعتمادًا دوليًا شبه كلي على الدور السعودي في إمداد السوق العالمي بكميات إضافية من النفط لتعويض الغياب الإيراني، وهو الأمل الرئيسي للحفاظ على توازن السوق العالمي، حيث أن العالم قد يشهد فترة من عدم الاستقرار لم يعهدها من قبل.