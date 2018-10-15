سلطان بن سحيم يفتح النار على نظام الحمدين: ” يحشر أنفه في أزمة لا تخصه “

طلال الضوي(صدى):

قال المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم: “حتى عندما لا تكون الأزمة تخص بلادي فإن نظام الحمدين يحشر أنفه فيها ويظهر قطر بأنها من محور الشر في العالم ” ، بحسب قوله.

وتساءل بن سحيم في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا: ” هل نلوم العالم إذا اعتبر بلادنا مارقة؟.. هل نلوم أشقائنا وهم يطوون صفحتنا ولا يفتحونها؟ “.

وأوضح المعارض القطري أن نظام لا يُرى منه الخير أبداً، مشيرا إلى أن النظام القطري والشر صنوان لا يفترقان، بحسب تعبيره.