” الخضيري ” يكشف حقيقة احتواء الزيتون الأسود على مادة مسرطنة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الاستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، عن حقيقة احتواء اللون الأسود للزيتون على صبغة مسرطنة.

وأكد ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأنباء والمقاطع المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة، ولا يحتوي الزيتون الأسود على مادة مسرطنة.

وأوضح أن اللون الأسود للزيتون يعني أن حصاده تم بعد تمام النضج الكامل، وأما اللون الأخضر للزيتون فهذا يعني أن حصاده تم قبل تمام النضج لأنه يعطي زيت أفضل إذا كان أخضر قبل تمام النضج.