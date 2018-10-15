طلاب يشكون من تعرضهم للإيذاء بسبب أساليب العقاب بالمدرسة

نايف السالم(صدى):

أبدى عدد من الطلاب شكوتهم من تعرضهم للإيذاء والسخرية؛ بسبب فرض أساليب وعقوبات تقود بعضهم لعقد وأمراض نفسية، وفقًا لما قالوه.

وعن ذلك، قال أحد الطلاب أنه تأخر عن الطابور الصباحي؛ بسبب عطل في سيارة والده، إلا أن المعلم أصر علي عقابه بمشية ” البطة ” لمسافة 40 خطوة.

فيما أبانت والدة أحد الطلاب، أن ابنها تعرض لعقاب صارم بسبب تأخره عن الحصة، وكان العقاب عبارة عن الجلوس والنهوض بسرعة 30 مرة.

وذكرت ” الأم ” أنها اضطرت لتغييب ابنها أسبوعًا كاملاً؛ لتعرضه لشد في عضلات الفخذ والساق؛ إثر هذا العقاب.