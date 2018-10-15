تحذيرات من وجود ثعابين سامة في مياه الخليج
من المعروف أن ثعابين الماء ليست سامة مقارنة بالثعابين الأخرى، فكشف الدكتور أحمد المنسي خبير الشؤون البحرية من وجود ثعابين سامة بالخليج العربي بلغ عددها 10 .
وأضح أن الثعابين تكون ظاهرة بالمياه،و لا تهاجم البشر إلا إذا تم ملامستها ، وهي تفضل تناول تناول الأسماك و الضفادع الصغيرة، وغالباَ ما تظهر على الشواطئ.
وحذرت متخصصة علم الأحياء الدكتورة وفاء التيسان بعدم الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة ، وأخذ الحيطة و الحذر.
يذكر أن مواطن وثق صورة لثعبان ادعى أنه سام على شاطئ العقير في الأحساء؛ مما أثار مخاوف مرتادي الشواطئ في المنطقة الشرقية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56099 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ,,
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 12 دقيقة
من المعروف أن ثعابين الماء ليست سامة🤔🤔كيف ذلك أخطر الثعابين هي الثعابين البحرية•••هناك نوع من الأفاعي مزخرفة اللون تموت ضحيتها في٣٠ ثانية من قوة السم كفانا اللّه الشر😔لاتنشروا معلومات مغلوطة