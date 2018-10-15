تحذيرات من وجود ثعابين سامة في مياه الخليج

نايف السالم(صدى):

من المعروف أن ثعابين الماء ليست سامة مقارنة بالثعابين الأخرى، فكشف الدكتور أحمد المنسي خبير الشؤون البحرية من وجود ثعابين سامة بالخليج العربي بلغ عددها 10 .

وأضح أن الثعابين تكون ظاهرة بالمياه،و لا تهاجم البشر إلا إذا تم ملامستها ، وهي تفضل تناول تناول الأسماك و الضفادع الصغيرة، وغالباَ ما تظهر على الشواطئ.

وحذرت متخصصة علم الأحياء الدكتورة وفاء التيسان بعدم الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة ، وأخذ الحيطة و الحذر.

يذكر أن مواطن وثق صورة لثعبان ادعى أنه سام على شاطئ العقير في الأحساء؛ مما أثار مخاوف مرتادي الشواطئ في المنطقة الشرقية.