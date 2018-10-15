” صحة الرياض ” تطلق برنامج موهبة التدريبي لإعداد قيادات صحية جديدة

محمد السعران(صدى):

دشنت “صحة الرياض” صباح اليوم الاثنين برنامج ” موهبة ” ( إعداد قيادات صحية جديدة و موهوبة ) ذلك برعاية ودعم كامل من سعادة مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري وبحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية د. سطام الشيحة .

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية د. سطام الشيحة أن الدراسات أظهرت أن تخوُّف الكثير من الموهوبين من عدم قدرتهم على إدارة المستشفيات هو سبب رئيسي لإحجامهم عن التقدم لتولي تلك المهام القيادية ، ولفت أن “صحة الرياض” تعالج هذه المعضلة في إطار عمليات التحول الوطني الجارية حثيثاً في منشآت وزارة الصحة, حيث اعتمدت عدة برامج تأهيليلة في هذا الاطار .

من جانبه قال مدير إدارة شؤون المستشفيات ب”صحة الرياض” د. عصام الغامدي والمشرف على برنامج موهبة أن صحة الرياض أطلقت (الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية ) ممثلةً بإدارة شؤون المستشفيات دورات تأهيلية مكثَّفة لبرنامج ” موهبة ” و ذلك مواكبةً لأهداف رؤية مقام وزارة الصحة لانتقاء و رعاية الموهوبين و تهيئتهم لتولي مهام قيادية .

وأشار د. الغامدي أن البرنامج يهدف الى تسريع صقل الموهبة القيادية لدى المتميزين من منسوبي صحة الرياض ، و إثرائها و إرشادهم إلى آليات و وسائل قيادة ، و إدارة المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرياض من مستشفيات و مراكز متخصصة و إدارات .

وذلك من خلال الدورات التأهيلية للبرنامج وهي : إدارة المهارات الأساسية لدى المواهب القياديةESTED ، والتي تتضمن : أربعة دورات تدريبية مختلفة النطاقات ( مدة كل دورة تأهيلية ثلاثة أيام ) ، ويتم تنفيذها في الإدارات و المستشفيات التابعة للشؤون الصحية داخل مدينة الرياض .

ونوه أن البرامج التدريبية تسعى الى تقديم قيادات صحية للمستشفيات التابعة لصحة الرياض ( مدراء مستشفيات , مدراء طبيين , رؤساء أقسام طبية وإدارية و تقنية , وغيرها ) ، ولفت أن إدارة شؤون المستشفيات وضعت عدة اشتراطات للالتحاق بالدورات التأهيلية ، وأبان أنه يتم التنسيق بين البرنامج التاهيلي المناسب والمهمة القيادية المقترحة في أحد المواقع داخل أو خارج مدينة الرياض .