بالصور.. أمير الرياض يستقبل وزير العمل

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة من خلال قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية .

من جانبه، قدم المهندس الراجحي نبذة على المشروعات القائمة التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي والمشروعات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى تمكين ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، وسط بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي تعمل عليه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة .

حضر اللقاء معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي .