السماح بإضافة 5 لاعبين للفرق التي تأهلت لدور الـ16 بكأس زايد

ماجد محمد(صدى):

سمح الاتحاد العربي بإضافة 5 لاعبين لكل فريق تأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس زايد؛ ليرتفع العدد الإجمالي من 30 إلى 35 لاعب؛ حيث منح الأندية فرصة إضافتهم حتى 23 أكتوبر الجاري.

وكان الاتحاد العربي قد أعلن أمس الأحد، عن مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16 فى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ” البطولة العربية ” .

وأُدخلت تعديلات جديدة على نظام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بداية من دور ثمن نهائى البطولة، من بينها استكمال التسجيل للفترة الأولى بداية من 14 إلى 23 أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين بالقائمة.